İsrail'de zorunlu askerliğin 4 ay daha uzatılması kararı iptal edildi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, muvazzaf askerlerin hizmet süresi sona erdikten sonra 4 ay daha görev yapmasını öngören '8 Numaralı Emir'in iptaline ilişkin karar aldı.

Devlet televizyonu KAN'ın haberine göre genelkurmay, kararın iki hafta önce yapılan iç değerlendirmeler sırasında alınan geri bildirimler doğrultusunda şekillendiğini bildirdi.

Zamir, yedek askerlerin yıllık hizmet süresinin 74 günü aşmayacağı yönündeki daha önce verdiği sözüne bağlı kaldı ve onaylanan yıllık takvimin ötesinde ilave yedek asker çağrısını reddetti.

Eyal Zamir'in bu kararı Ekim 2023’ten bu yana devam eden Gazze saldırıları kapsamında saha ziyaretleri sırasında komutanlar ve askerlerden gelen doğrudan geri bildirimlerin etkisiyle aldığı belirtilerek askerlerin ve ailelerinin yaşadığı fiziksel ve psikolojik yorgunluk vurgulandı.

İSRAİL ASKERLERİ ARASINDAKİ İNTİHAR VAKALARINDA GAZZE ETKİSİ

Yediot Ahronot gazetesinin 27 Nisan'daki haberinde ordu yönetiminin muharip asker açığı nedeniyle düzenli askerleri görev sürelerinin bitiminden sonra 4 ay daha hizmette kalmaya zorladığı belirtilmişti.

İnsan Gücü Birimi'nin 'Acil Durum Kodu 77' uygulamasıyla bu zorunlu uzatmayı yürürlüğe koyduğu ifade edilmişti.

Öte yandan, İsrail ordusuna dair yayımlanan bir soruşturma raporu son dönemde yaşanan asker intiharlarının çoğunun Gazze Şeridi'ndeki çatışma koşullarından kaynaklandığını ortaya koymuştu.

KAN'ın haberinde, "2025 başından bu yana 16 asker intihar etti. Ordu, bu durumun yaygınlaşmasından endişe duyuyor" ifadelerine yer verilmişti.