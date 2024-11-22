İsrail'den, 1 İslami Cihad ve 2 İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanının öldürüldüğü yönünde iddia

AA

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Can kaybının yaşandığı Gazze'de gerçekleştirilen son saldırılara ilişkin açıklama İsrail ordusundan geldi.

Ordu, yazılı açıklamada bulundu.

"HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRDÜK"

Açıklamada, "Geçen hafta İslami Cihad füze birimi komutanı Halid Ebu Dakka'yı hava saldırısında öldürdük." ifadelerine yer verildi.

Ebu Dakka'nın, Deyr el-Belah'taki "insani bölgede çalıştığı ve İsraillileri ve orduyu hedef alan saldırı planlarının denetlenmesinde ve uygulanmasında önemli bir unsur olduğu" ileri sürüldü.

5 HAMAS ÜYESİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

İsrail ordusunun bir başka açıklamasında ise 20 ve 21 Kasım'da, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da düzenlenen hava saldırısında 5 Hamas üyesinin öldürüldüğü öne sürüldü.

Hamas üyelerinden ikisinin İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarından Yahya Kehlut ve Muhammed Avkel olduğu iddia edildi.

Öte yandan, İslami Cihad ve Hamas'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.