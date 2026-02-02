İsrail'den ABD'ye İran ile anlaşma için 3 şart

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya, Orta Doğu'daki gerilime kilitlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın art arda gelen tehditleri sonrası İran'a olası saldırı gündemi sıcaklığını koruyor.

Bir yandan da müzakere masasında gerginliğin yatıştırılması için çaba sürüyor.

ABD'yi saldırı için ikna etmeye çalışan İsrail'de de en önemli gündem İran...

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD'yi Tahran ile "kötü anlaşma yapmaması konusunda uyardığını" ve olası bir anlaşma için İran'ın nükleer ve balistik füze programına son vermesi ve "vekil güçlerine desteği" kesmesini istediğini iddia etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Washington ziyaretinde yaptığı görüşmelerde "İran'ın ABD'yi kandırmaya çalıştığını" öne sürdü.

İRAN İLE ANLAŞMA İÇİN 3 ŞART

Zamir, İsrail'in "İran ile iyi bir anlaşma için 3 şart öne sürdüğünü" belirterek şartların, "nükleer ve balistik füze programına son vermesi, bölgede vekil güçlerine desteği kesmesi" olduğunu aktardı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in, "ABD'nin İran ile kötü bir anlaşma yapacağı" endişesiyle Washington'ı ziyaret ettiği ifade edildi.

Zamir'in, ABD'ye "Tahran'ın göz alıcı oyunlarına dikkat edin." mesajını ilettiği kaydedildi.