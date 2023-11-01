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İsrail'den Cibaliya Mülteci Kampı itirafı: Siviller olduğunu biliyorduk, bu savaşın trajedisi

İsrail'den Cibaliya Mülteci Kampı itirafı: Siviller olduğunu biliyorduk, bu savaşın trajedisi İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı gerçekleştirerek en az 100 kişinin ölümüne sebep oldu. Ordu Sözcüsü Richard Hecht'in açıklamaları ise kan dondurdu. Richt, bölgede sivillerin olduğunu bildiklerini söyleyerek, "Bu savaşın trajedisi" dedi.