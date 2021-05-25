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    İsrail'den Dubai'ye uçuş, Suudi Arabistan hava sahasına takıldı

    Riyad'ın hava sahasını açmaması nedeniyle uçak saatlerce beklemek zorunda kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 15:01
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 15:02
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    İsrail'den Dubai'ye uçuş, Suudi Arabistan hava sahasına takıldı

    Suudi Arabistan, hava sahasını İsrail uçuşlarına geçici olarak kapattı.

    Ben-Gurion Havalimanı'ndan Dubai'ye gitmeye hazırlanan Israir Airlines şirketine ait uçağa Suudi Arabistan hava sahası için izin çıkmadı.

    5 SAAT BEKLEDİ

    Bloomberg'ün haberine göre, uçak yaklaşık 5 saat beklemek zorunda kaldı.

    Hava yolu şirketinin sözcüsü, gerekli izinlerin neden verilmediğini bilmediklerini söyledi.

    İsrail’in Kanal 13 televizyonu, daha önce Suudi Arabistan’ın hava sahasını İsrail uçuşlarına kapattığını bildirmişti.

    İsrail den Dubai ye uçuş, Suudi Arabistan hava sahasına takıldı #1

    UÇUŞ İZNİ VERİLDİ

    Riyad, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail'in geçen yıl normalleşme kararının ardından BAE'ye giden uçaklara hava sahasını açmıştı.

    Son olarak Jerusalem Post gazetesi, beklemek zorunda kalan İsrail uçağının kalkışına izin verildiğini aktardı.

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