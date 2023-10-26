İsrail'den Gazze'ye baskın: Tank ve piyadelerle girdiler Haftalardır Gazze'ye saldıran İsrail Savunma Kuvvetleri, tank ve piyadelerle Kuzey Gazze'ye girildiği anları paylaştı.

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ensonhaber.com

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 20’nci gününde devam ediyor.

Son aktarılan bilgiye göre saldırılardaki ölü sayısı 6 bini aştı.

Gazze gece boyunca bombalandı

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nin birçok noktasını gece boyunca vurdu.

Han Yunus kentindeki el-Astal Ailesi'ne ait eve de hava saldırısı düzenlendi. Aileden 18 kişinin can verdiği aktarılırken, ölenlerin çoğu da çocuk…

Han Yunus kentinin doğu kesimlerindeki yerleşim yerleri ise hava saldırılarının yanı sıra yoğun topçu atışlarıyla da vuruldu.

İsrail'den Kuzey Gazze'ye baskın

Bölgedeki hararet tüm hızıyla devam ederken İsrail Savunma Kuvvetleri’nin tank ve piyadelerle Kuzey Gazze’ye yaptığı baskının görüntüleri ortaya çıktı.

Açıklamada, sınırdan geçen piyade ve tankların: Hamas hücrelerini, altyapısı ve tanksavar füze fırlatma noktalarını vurduğu belirtilirken, askerlerin daha sonra israil topraklarına geri döndüğü bilgisi de yer aldı.

Daha öncekilerden daha büyük bir saldırı

Bir diğer yandan bu saldırının 20 gündür devam eden çatışmalarda daha önce gerçekleştirilen saldırılara göre daha büyük olduğuna dikkat çekildi.

Savaşın sonraki aşamalarına hazırlık

Bir diğer yandan IDF’ten yapılan açıklamada, “Givati Tugayı komutasındaki IDF güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, savaşın sonraki aşamalarına hazırlıkların bir parçası olarak tankların kullanıldığı bir baskın gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında kuvvetler çok sayıda teröristin yerini tespit edip saldırdı, terörist altyapılarını ve tanksavar mevzilerini imha etti. Birlikler görevin sonunda bölgeden ayrıldı” denildi.

Batı medyası, söz konusu baskında kara araçlarının kullanılmasına dikkat çekerek, bunun kara harekatına yönelik hazırlık olabileceğini belirtti.