İsrail'den Gazze'ye kara operasyonu hazırlığı: 35 tabur konuşlandırıldı Tank seviyatının devam ettiği bölgeye İsrailli askerler yerleştirildi. İsrail ordusunun kara harekatına hazırlandığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun Gazze çevresindeki hareketliliği devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi, İsrail savaş uçaklarının saldırılarının hedefi oluyor.

Diğer taraftan İsrail askerlerinin sınıra yakın bölgelere yaptığı yığınaklar devam ediyor.

Gerilim tırmanıyor

İsrail ile Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar sürerken, bölgede tansiyon giderek artıyor.

İsrail ordusu dün gece ve bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırılarına devam etti.

Öte yandan İsrail ordusu Gazze sınırına yakın bölgelere yığınak yapmaya devam ediyor.

Gazze sınırına tank sevkiyatı

İsrail ordusuna ait obüsler, toplar sınıra yakın bölgede kazılan siperlere yerleşmiş ve namluları Gazze’ye çevrilmiş durumda. Tırlarla bölgeye yeni zırhlı araç ve tank sevkiyatı da sürüyor.

İsrail’in düzenlediği hava saldırıları nedeniyle Gazze’nin birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Gazze’den yükselen dumanlar sınırın İsrail tarafından görülebiliyor.

Bölgede sık sık İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin sesleri duyuluyor.

Gazze sınırında 35 tabur var

BBC'nin aktardığına göre, İsrail ordusunun Gazze sınırında 35 taburu bulunuyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Richard Hecht, ordunun "gelecekteki operasyonlar için altyapı inşa ettiğini" ve Gazze sınırında 35 taburun konuşlandırıldığını söyledi.

İngiltere merkezli televizyon, "Bir tabur genellikle yüzlerce birliklerden oluşur." dedi.

BBC: Kara operasyonu bekleniyor

İsrail'in cumartesi günkü "ölümcül" saldırılara yanıt olarak Gazze'ye büyük bir kara operasyonu başlatmasının beklendiği kaydedildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze'ye düzenlenen hava saldırılarının "sadece başlangıç" olduğunu söylemişti.