İsrail’den İran’a yeni saldırı dalgası

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor.

TAHRAN’DA YENİ SALDIRI DALGASI

İsrail ordusundan yapılan son açıklamada, İran’ın başkenti Tahran’daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi.

Gece yarısından itibaren İran’ın farklı kesimlerinde çok sayıda şiddetli patlama yaşanırken, o anlar ve bazı yerleşim bölgelerinde meydana gelen hasar amatör kameralara yansıdı.

İran’a yönelik son saldırıların herhangi bir can kaybına yol açıp açmadığına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.