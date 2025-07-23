İsrail'den İran'a yeni saldırı sinyali

Gazze'de soykırım yapan İsrail, Orta Doğu'da istikrarı tehdit etmeye devam ediyor..

Filistin'in ardından sırayla Lübnan'a ve İran'a saldıran İsrail'in son durağı ise Suriye oldu.

Suriye'nin güneyinde Dürzi nüfusun yoğun olduğu Süveyda ilini kontrol altına almaya çalışan Suriye güvenlik güçleriyle silahlı yerel gruplar arasındaki çatışmaları fırsat bilen İsrail, Şam'a saldırdı.

Dürziler ile Suriye yönetimi arasında yapılan ateşkesle istediğini alamayan İsrail, yönünü yeniden İran'a çeviriyor..

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın yeni açıklaması bölgeyi tedirgin etti.

"İRAN'A KARŞI SAVAŞ YENİDEN BAŞLAYABİLİR"

İsrailli Bakan, İran'a karşı yeniden saldırılar düzenleyebileceği sinyalini verdi.

Katz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İran'a karşı savaşın yeniden başlaması ihtimaline hazırlıklı olmalıyız.

İSRAİL-İRAN ARASINDAKİ SALDIRILAR

İsrail, İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerinde nükleer ve askeri tesisler ile sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar başlattı.

Saldırılarda üst düzey askeri yetkililer, nükleer bilim insanları ile 126'sı kadın ve 41'i çocuk olmak üzere 1100 kişi hayatını kaybetti, 5 bini aşkın kişi yaralandı. İran ordusunun karşı saldırılarında ise İsrail'in açıklamasına göre 28 kişi öldü, 1272 kişi yaralandı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran günü İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran günü ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkesin sağlandığını duyurdu. Trump, daha sonra İran ile nükleer görüşmelere başlamak ve Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durduracak bir anlaşma yapmak istediklerini açıkladı.