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DHA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 30'uncu gününde devam ediyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze’nin kuzeyinde kara operasyonlarını sürdürüyor. Dün düzenlenen operasyonda Hamas’a ait silah depoları ve askeri yerleşkelerin hedef alındığı belirtildi.

Silah depoları hedef alındı

IDF’ten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı;

IDF güçleri yüz yüze çatışmalarda teröristleri ortadan kaldırmaya ve Gazze Şeridi'ndeki terörist altyapılarını, silah depolarını, gözlem noktalarını ve terör örgütü Hamas'ın operasyonel karargahlarını yok etmek için uçakları yönlendirmeye devam ediyor.