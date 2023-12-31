İsrail'den Katar'ın esir takası önerisine yeşil ışık İsrail'deki savaş kabinesinin 'Katar'ın Gazze Şeridi'ndeki esirlerin takasıyla ilgili önerisinin hayata geçirilmesine yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

AA & Ensonhaber

Katar, İsrail'e Gazze Şeridi'nde çatışmalara birkaç hafta ara verilmesi karşılığında onlarca İsrailli esirin serbest bırakılması önerdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde savaş kabinesinin Mossad Başkanı David Barnea'ya Katar'ın önerisini hayata geçirmesi için yeşil ışık yaktığı kaydedildi.

Esir takasıyla alakalı Katarlılarla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği aktarıldı.

2 aşamalı teklif

İsrail basını, Katar'ın Tel Aviv yönetimine Gazze'deki esirlerin takasıyla ilgili 2 aşamalı bir teklif sunduğunu öne sürmüştü.

Kanal 12 televizyonunun önceki gün yayınlanan haberinde teklifin ilk aşamasının Gazze'de çatışmalara bir ay ara verilmesi karşılığında Hamas'ın elindeki 40 ila 50 esirin serbest bırakılmasını öngördüğü belirtilmişti.

Ayrıntıları henüz netleşmeyen ve daha karmaşık olması beklenen ikinci aşamanın ise İsrail ordusunun Gazze'den çekilmesini içereceğinin düşünüldüğü aktarılmıştı.

Yediot Ahronot gazetesi de daha önce Mossad Başkanı Barnea'nın İsrail'deki savaş kabinesini Katar'ın mesajı hakkında bilgilendirdiğini yazmıştı.

Katar'dan İsrail basınındaki iddialara ilişkin henüz açıklama gelmedi.