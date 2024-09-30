İsrail'den Lübnan'a 'kara harekatı' sinyali: Bu gece başlayabilir Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından İsrail'in Lübnan'ın güneyinde olası kara harekatıyla ilgili karşılıklı açıklamalar geldi. ABD basını paylaştığı bilgilerde İsrail'in sınırlı kara harekatının bugün başlayabileceği bilgisini geçti.

Haber Merkezi

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah hedeflerini vurmasının ardından gözler kara harekatını çevrildi.

İsrail kuzey sınırındaki askeri varlığını güçlendirirken, Lübnan topraklarında nasıl bir harekat yapacağı da merak konusu.

Kaynaklar, 2006'dakinin aksine İsrail'in Lübnan'da daha sınırlı bir kara operasyonu yapabileceğini söylüyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BÖLGEDE

Dünya medyası son dakikalarında İsrail'in kare harekatının bugün başlayabileceğine yönelik bilgiler geçmeye başladı.

"HAREKAT BUGÜN BAŞLAYABİLİR"

BBC, son dakika haberinde "İsrail'in Lübnan'a kara harekatı bugün başlayabilir" açıklamasında bulundu.

"İSRAİL'İN OPERASYONLARI SINRLI OLACAK"

CNN'in haberine göre ABD'li bir yetkili ve konuya yakın kaynaklar, ABD ile İsrail'in bu haftasonu Lübnan'a olası kara harekatını görüştüğünü, bunun planlanandan daha sınırlı kalabileceğini kaydetti.

İsrail özel kuvvetlerinin Lübnan sınırını geçerek küçük çaplı baskınlar düzenlediği belirtilirken, İsrail'in kara harekatının Lübnan'nın güneyindeki bazı bölgelere yoğunlaşması bekleniyor.

Operasyon kapsamında Birleşmiş Milletler tarafından yıllar önce belirlenen 'Mavi Hat'ta kalan bölgelere harekat yapılması bekleniyor.

GALLANT'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Lübnan'da Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilim tırmanırken İsrail Savunma Bakanı Gallant'tan flaş bir açıklama geldi.

Gallant, yakın zamanda Lübnan'da savaşın yeni bir aşamasının başlayacağını bildirdi.

"SONRAKİ AŞAMA YAKINDA BAŞLAYACAK"

Gallant, Lübnan’a yönelik kara harekatı sinyali vererek, “Hizbullah'a karşı savaşta bir sonraki aşama yakında başlayacak” dedi.

Gallant, “Bu, güvenlik durumunun değişmesinde önemli bir etken olacak ve bölge sakinlerinin evlerine dönmesi gibi önemli bir görevi tamamlamamıza imkan tanıyacak. Bunu yapacağız. Bir ay önce burada odak noktasını kuzeye kaydıracağımızı söylediğim gibi, şimdi de bunu söylüyorum: Durumu değiştireceğiz ve sakinleri evlerine geri döndüreceğiz” dedi.

LÜBNAN GÜNEYE ORDU GÖNDEREBİLİR

Halihazırda İsrail yalnızca Hizbullah hedeflerini vuruyor, Lübnan ordusuna yönelik bir saldırı yok.

İsrail'in kara harekatı planına karşı Lübnan Başbakanı Necib Mikati ülkenin güneyindeki Litani Nehri'nin güneyine orduyu göndermeye hazır olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2006 yılındaki 1701 sayılı kararına dikkati çeken Mikati, şunları kaydetti:

Bizler BMGK'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya hazırız. Ateşkesin sağlanmasının ardından da görevini Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile koordineli yapmak üzere orduyu Litani Nehri'nin güneyine göndermeye hazırız.