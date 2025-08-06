İsrail'den orduya Gazze işgalinde 'ölebilirsiniz' uyarısı

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, kalıcı işgale hazırlanıyor.

İsrail devlet televizyonunda yer alan haberde, adı açıklanmayan askeri yetkililerin Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına ilişkin uyarılarda bulunduğu belirtildi.

İSRAİL ORDUSU AĞIR KAYIPLAR VEREBİLİR

Yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karar verdiği söylenen Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planının uygulanması halinde İsrail ordusunun ağır kayıplar vereceğini dile getirdiği ifade edildi.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda İsrail askerinin çatışmalarda öldürüleceği veya yaralanacağı uyarısında bulundukları kaydedildi.

NETANYAHU, GAZZE'NİN TAMAMEN İŞGAL EDİLMESİNİ İSTİYOR

Ayrıca askeri yetkililerin Gazze'nin tamamına yönelik saldırılarda Filistinli grupların elindeki İsrailli sağ esirlerin de hayatlarını riske atabileceğine dikkati çektiği aktarıldı.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan Başbakanlık yetkilileri, Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak, Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

"GAZZE'NİN İŞGALİ SİZE UYMUYORSA, İSTİFA EDEBİLİRSİNİZ"

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.