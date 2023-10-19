İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 13'üncü gününde hız kesmeden devam ediyor.
Hamas güçlerinin 7 Ekim günü başlattığı operasyon, İsrail'den gelen karşılıkla hararetlendi.
Orta Doğu günlerdir adeta kan gölüne döndü.
Sivil halk ve yerleşim yerleri hedef alınırken şu ana kadar binlerce kişi can verdi.
Tüm dünya gelişmeleri tek solukta takip ederken, gazeteciler de bölgeye akın etti.
Canlı yayında roketli saldırı
Savaş şartlarında ülkeyi bilgilendirmek adına İsrail'de bulunan Türk gazeteciler korku dolu anlar yaşandı.
İsrail’in Sderot kentinde aralarında Türk gazetecilerin de bulunduğu bölgeye 2 roket düştü.
Bölgede şiddetli çatışmalar yaşanırken, gazeteciler sığınacak yer aradı.
Muhabirin zor anları kamerada
Bu esnada canlı yayında gelişmeleri aktaran NTV muhabirinin zor anları ise anbean kameraya yansıdı.
İki gün önce de Türk gazetecilerin bulunduğu Sderot bölgesine roket düşmüştü. Gazze sınır kentinde yaşayanların büyük çoğunluğu bölgeyi terk etmişti.
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