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İsrail'den, Suriye’de bir araca İHA’lı saldırı: 4 ölü

İsrail'den, Suriye’de bir araca İHA’lı saldırı: 4 ölü İsrail’in Suriye’nin güneyinde bir araca insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda aralarında Lübnan Hizbullahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.