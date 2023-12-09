İsrail'den, Suriye’de bir araca İHA’lı saldırı: 4 ölü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, İsrail ordusu Suriye’deki Lübnan Hizbulahı’na ait mevzileri de vuruyor.
Suriye medyasından edinilen bilgilere göre, dün gece İsrail güçleri Suriye’nin güneyindeki Kuneytire vilayetindeki Baas kentinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) saldırdı.
4 kişi hayatını kaybetti
Saldırıda aralarında Lübnan Hizbulahı üyelerinin de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti.
Saldırının ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta açıklama yapan Hizbullah yetkilisi, ölenler arasında 3 kişinin Lübnan Hizbulahı üyesi olduğunu duyurdu.
Ölü sayısı 93'e yükseldi
İsrail 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıların ardından, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında başlayan çatışmalar sürerken, çatışmalarda hayatını kaybeden Hizbullah üyelerinin sayısı 93’e yükseldi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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