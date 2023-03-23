İsrail'e ait İHA, Suriye'de düştü İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, rutin bir operasyon kapsamında havalanan insansız hava aracının (İHA) Suriye topraklarına düştüğü aktarıldı.

İHA

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından İsrail güçlerinin yerel saatle 03.55 sıralarında Halep Havalimanı ile çevresine çok sayıda füzeyle hava saldırısı düzenlediğini açıklamasının ardından Suriye topraklarına İsrail'e ait İHA düştü.

"Rutin operasyon sırasında düştü"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, rutin bir operasyon kapsamında havalanan insansız hava aracının (İHA) Suriye topraklarına düştüğü kaydedildi.

Kazanın nedenine ilişkin açıklama yapmayan IDF, İHA'nın modeli ve markası ile ilgili de bilgi vermedi. IDF, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.