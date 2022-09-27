İsrail'e Yahudi göçü son 20 yılın zirvesinde

Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Yahudilerin İsrail topraklarına göçü sürüyor.

Bu kapsamda Diaspora Yahudilerinin çıkarları için faaliyet gösteren en etkili kuruluşlardan biri sayılan "Yahudi Ajansı", İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan Roş Aşana Bayramı (26 Ekim) dolayısıyla dünya Yahudilerinin nüfusuna ilişkin bilgileri paylaştı.

Son bir yılda 60 bin yahudi

İsrail basınının aktardığı Yahudi Ajansı verilerine göre, İsrail'e son bir yılda 93 ülkeden 60 bin Yahudi göç etti. Bunun son 20 yılın en yüksek oranı olduğu belirtildi.

Bu yükselişi, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bu ülkeleri terk eden Yahudilerin İsrail'e göç etmelerinin tetiklediği ifade ediliyor.

Genellikle Yahudi Ajansı'nın teşvik ve öncülük ettiği tahliyeler kapsamında, son bir yılda Rusya'dan 26 bin, Ukrayna'dan da 14 bin Yahudi İsrail'e göç etti.

Dünyadaki Yahudi nüfusu 15,3 milyon

Geçen İbrani yılbaşında 15,2 milyon olan dünyadaki Yahudi nüfusu bu yıl az bir artış göstererek yaklaşık 15,3 milyona ulaştı.

Buna göre, geçen yıl 6 milyon 950 bini bulan İsrail'deki Yahudilerin sayısı yüzde 2 artışla yaklaşık 7 milyon 80 bin oldu.

Yaklaşık 8,25 milyon Yahudi İsrail dışında yaşarken, bunların 6 milyonu ABD'de ve 2,25 milyonu diğer ülkelere dağılmış durumda.

Dünya Yahudilerinin yüzde 46,2'si İsrail'de

İsrail'deki Yahudilerin dünyadaki toplam Yahudi nüfusu içindeki oranı ise bir önceki yıla göre yüzde 1 artışla yüzde 46,2 oldu.

442 bin Yahudi'ye ev sahipliği yapan Fransa, İsrail ve ABD'den sonra Yahudilerin en çok yaşadığı ülke durumunda. Fransa'yı ise Kanada (394 bin), İngiltere (292 bin), Arjantin (173 bin) ve Rusya (145 bin) izliyor.

İsrail'in Aliya politikası

İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, "diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü" anlamına gelen "Aliya" yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.​​​​​​​

İsrailli yetkililer, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukraynalı Yahudilere de sık sık İsrail'e göçü telkin ediyor.

İsrail hükümetinin “Aliya ve Entegrasyon Bakanlığı” ile Yahudi Ajansı, savaş nedeniyle Ukraynalı Yahudilerin ülkeyi daha hızlı terk etmeleri için "Aliya" uygulamalarına hız vermişti.