İsrail'i savunan Almanya Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği zulmü eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u rahatsız etti. Scholz yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik faşizm suçlaması 'absürt'." dedi.

ensonhaber.com

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü 7 Ekim'den beri hız kesmeden devam ediyor.

Filistinlilerin başına her gün bomba yağdırarak masum sivilleri katleden İsrail'e dünyadan büyük tepki geliyor.

Dünyanın her yerinden insanlar, İsrail'in Gazze'deki zulmüne ses çıkararak sokaklarda eylemler düzenliyor. Birçok ülkenin lideri de bu zülme karşı sessiz kalmıyor.



O liderlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı.

"İsrail, meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyanın gözü önünde bir felaket, bir facia, bir insanlık suçu yaşanıyor. Filistin halkının binlerce yıldır yaşadığı topraklarını zorla gasp edenlerin bunun üzerinde, geçmişi 75 yılı ancak bulan ve meşruiyetini bizzat kendi faşistlikleriyle tartışmalı hale getirdiği bir devlet inşa etmeye çalışıyor. Bununla da yetinmiyor, ülkemiz topraklarını da içeren vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla nükleer silah kullanma tehditleriyle sabrımızı zorluyorlar. Bu zalimlerin her biri ve onlara verdikleri destekle aynı suça ortak olanlar önce insanlık vicdanında, ardından tarih önünde mutlaka yargılanacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 17 Kasım'da Berlin'de ağırlamaya hazırlanan Scholz, "İsrail bir demokrasidir ve insan haklarına ve uluslararası hukuka bağlı olan ve buna göre hareket eden bir ülkedir. Bu nedenle İsrail'e yönelik suçlamalar absürt" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Kasım Cuma günü Almanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

AA'ya göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki temaslarında İsrail'in Filistin'e yönelik uyguladığı insanlık dışı saldırılarını gündemine getirecek ve İsrail'in saldırıları karşısında sesini yükseltemeyen Avrupa ülkelerine mesajını Berlin'den iletecek.