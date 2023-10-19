İsrail'in ablukaya aldığı Gazze'de yakıt sıkıntısı yaşanıyor

AA & Ensonhaber
İsrail-Hamas güçleri arasındaki gerginlik katlanarak devam ediyor.
7 Ekim günü Hamas'ın operasyonu ile alevlenen olay, İsrail'in karşılığıyla alevlendi.
13 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail, binlerce insanın ölümüne neden oldu.
Gazze, savaşın ilk günlerinde İsrail tarafından abluka altına alındı.
Elektrik, su ve yakıtın tükendiği Gazze'de insani bir dram yaşanıyor.
Yakıt kuyrukları oluştu
İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de yakıt sıkıntısı da çığırından çıkmaya başladı.
Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Filistinliler, yakıt tedarik edebilmek için bir benzin istasyonu önünde kuyruk oluşturdu.
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