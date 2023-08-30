İsrail'in Avrupa'ya doğalgaz ihracındaki Türkiye planı ortaya çıktı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, doğalgaz ihracatıyla ilgili alternatif yollar üretilmesi konusunda yetkililere talimat verdiği belirtildi. Buna göre masadaki en önemli yollardan biri doğalgazın Türkiye üzerinden taşınacak olması.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu devlet görevlilerine, Avrupa ülkelerine ihraç edilecek doğalgaz için alternatif yollarla ilgili çalışmaya başlanması talimatını verdi.

Çalışmalar sonucu seçeneklerden birinde Türkiye'nin masada olduğu görüldü.

Buna göre çalışmanın, İsrail’in en büyük açık deniz doğalgaz sahası olan Leviathan’dan Türkiye’ye deniz altından bir boru hattının uzatılması olduğu aktarıldı.

Netanyahu, Türkiye'yi doğalgaz planına dahil etmek istiyor

Şarku’l Avsat’ın haberine göre önerilen boru hattı, Türkiye-Avrupa ana boru hattını, İsrail’deki ve Mısır ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi komşu bölgelerdeki bol doğalgaz rezervlerine bağlamayı amaçlıyor.

Girişim, bölgenin Rus gazına olan bağımlılığı azaltmayı amaçladığı bir dönemde Avrupa için uygulanabilir alternatif doğalgaz kaynakları oluşturmaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmede gündeme getireceği aktarıldı

Öte yandan yine haberde; Netanyahu'nun, gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde bu konunun gündeme geleceği öne sürüldü.

Netanyahu, 28 Temmuz’da Türkiye’ye gelmeyi planlamış fakat daha sonra sağlık sorunları nedeniyle bu ziyaret ertelenmişti.

Şarku’l Avsat’a konuşan siyasi kaynaklar, “Netanyahu, Erdoğan’ın Türkiye’den Avrupa’ya giden bir doğalgaz boru hattı istediğini biliyor. Netanyahu, Türkiye’nin bu adım için bazı maddi talepleri olmasını beklemeli.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğalgazın Avrupa’ya ulaşmasıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Netanyahu'nun temmuzda yapılması planlanan Türkiye ziyareti öncesinde, "Burada zaten en sağlıklı proje, Türkiye üzerinden doğalgazın Avrupa’ya ulaşmasıdır. Yoksa Akdeniz’den Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı maliyetleri itibarıyla çok fazla. Ama Türkiye’den olduğu zaman hem Türkiye olarak bunu kullanma noktasında karlı bir sürece girmiş olacağız hem de Avrupa’ya bu işin naklinde belli bir oran imkanımız olacak." demişti.