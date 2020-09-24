İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan: Bir başka Arap ülkesiyle anlaşacağımızı umuyorum

Körfez ülkeleriyle bir bir normalleşen Tel Aviv'den yeni açıklama geldi. İsrail'in BM Temsilcisi Erdan, bir ülkeyle daha normalleşebileceklerini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda, 15 Eylül'de İsrail ile normalleşme anlaşmalarına imzayı attı.

Tel Aviv ile anlaşacak olan bir sonraki ülkenin Suudi Arabistan olduğu dillendiriliyor.

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"BİR ARAP ÜLKESİYLE DAHA..."

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) konuşan Erdan, BAE ve Bahreyn'in ardından İsrail'in çok geçmeden bir Arap ülkesiyle daha ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalayabileceğini öne sürdü.

"İsrail'in birkaç hafta içinde bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması imzalamasını umuyorum." diyen Erdan, söz konusu ülkenin hangisi olduğuna ilişkin ise bilgi vermedi.

SUDAN İLE GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ YOK

Erdan, açıklamasını detaylandırmasa da bu konuda Sudan'ı işaret eden bazı gelişmeler basına yansımıştı.

Sudanlı yetkililer, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bu hafta ABD'li yetkililerle BAE'de bir araya gelmişti.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Abu Dabi'deki görüşmelerin sonuçsuz kaldığı kaydedilmişti.

İsrail, BAE ve Bahreyn arasında anlaşma imzalandı ViDEO