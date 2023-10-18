İsrail'in bombaladığı hastanedeki tahribatın boyutu gözler önüne serildi Ordunun Gazze'deki hedefi olan el-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki korkunç saldırıda yüzlerde sivil can verdi. Hastanede oluşan yıkımın boyutu sabah saatlerinde ortaya çıktı.

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ensonhaber.com

Dünya, Gazze’deki vahşete tanıklık ediyor.

İsrail-Hamas güçleri arasında 7 Ekim günü ateşlenen gerilim, gün geçtikçe vahşi boyutlara erişiyor.

Yaşanan olayın kan donduran yönlerinden biri de kadınların ve çocukların hedef alınması.

Hastane bombalandı

İsrail ordusu bu kez, içinde binden fazla hasta ve sığınmacının bulunduğu el-Ehli Baptist Hastanesi'ne korkunç bir saldırı düzenledi.

Yaşanan olay dünya çapında yankı uyandırırken, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün yas ilan etti.

Bir diğer yandan hastanenin bombalaması sonucu yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Tahribat sabah saatlerinde ortaya çıktı

Saldırı sonucu, hastane ağır hasar gördü. Bölgedeki vatandaşlar, kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı.

Yüzlerce masum sivili öldürdüğü Gazze'deki Al-Ahli Hastanesi'ndeki tahribatın boyutu sabah saatlerinde görüntülendi.