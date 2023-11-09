İsrail'in bombardımanları Gazze'deki bilançoyu giderek ağırlaştırıyor 7 Ekim'den bu yana saldırıların devam ettiği Gazze'de 16 binden fazla konut yıkıldı, 11 binden fazla konut ağır hasar gördü ve oturulamaz hale geldi.

AA & Ensonhaber

Orta Doğu kan gölüne dönmüş durumda.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik vahşi saldırıları hız kesmiyor.

İnsani krizlere dair yaptığı çalışmalarla tanınan "ACAPS" kuruluşunun hazırladığı raporda, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de bir ayda insani krizin geldiği duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

Benzeri görülmemiş yer değiştirme

Raporda, İsrail ordusunun 13 Ekim'de, 22 hastane dahil olmak üzere Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlara tahliye emri verdiği ve bunun, güneye ve orta şehirlere doğru kitlesel ve benzeri görülmemiş bir yer değiştirmeye yol açtığı belirtildi.

İsrail saldırılarının Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon nüfusun tümünü etkilediği vurgulanan rapora göre, toplam nüfusun yüzde 60'ından fazlasına tekabül eden 1,4 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi.

Yıllarca kapalı kalan Refah Sınır Kapısı açıldı

İsrail'in 8 Ekim'de ilan ettiği topyekün kuşatma ve Gazze’nin İsrail ile olan tüm geçiş noktalarını kapatması, bölgeye yeterli miktarda mal sağlanmasını engelledi.

Gazze'yi Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı, yıllarca kapalı kaldıktan sonra yoğun diplomatik görüşmelerin ardından 21 Ekim'de yeniden açıldı ancak Mısır, malların geçişine yalnızca sınırlı ölçüde izin veriyor.

16 binden fazla konut yıkıldı

Gazze'de sivil altyapı çok büyük hasar görürken, 4 Kasım’a kadar 16 binden fazla konut yıkıldı, 11 binden fazla konut ağır hasar gördü ve oturulamaz hale geldi, 220 binden fazla konut ise kısmen hasar gördü.

Yine aynı tarih itibarıyla 39 sağlık tesisi, 258 eğitim tesisi, 55 cami, 3 kilise hedef alınırken, 28 Ekim itibarıyla 471 sanayi tesisi ve 85 basın ofisi hedef alındı.

35 hastanenin 21'i hizmet veriyor

Bölgede, yataklı tedavi kapasitesine sahip 35 hastanenin yaklaşık 21'i, yani toplam hastanelerin üçte ikisinden azı (veya yüzde 60'ı) faaliyet gösterebiliyor.

Gazze'de 5 yaş altı 337 bin çocuk ve 155 bin hamile ve emziren kadın yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya ve acilen gıda ve beslenme yardımına ihtiyaç duyuyor.

Raporda 1,1 milyon kişinin acil olarak kişisel temizlik hizmetlerine ihtiyaç duyduğu ve su kaynaklı hastalıklara yakalanma riski altında olduğu tahmin ediliyor.

"Konut onarımına ve barınma yardımı için nakite ihtiyaç var"

Gazze’deki insani duruma ilişkin raporda, şu değerlendirmeye yer verildi:

Yakıt ulaştırılmasına hiç izin verilmemesi, hastaneler, fırınlar, su arıtma ve kanalizasyon pompalama gibi diğer temel hizmetlerin çalışmasını engelliyor.



Acil olarak gıda dışı malzeme tedarikine, kentlerde yerinden edilmiş aileler için konut onarımına ve barınma yardımı için nakite ihtiyaç var.

Bölgedeki son durum nedir?

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352’si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 172 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.