'İsrail'in dostlarıyız' diyen AB yetkilisi Leyen: Hastane saldırısı beni üzdü AB Komisyonu Başkanı Leyen, hastaneyi vurmanın hiçbir mazeretinin olamayacağını söyledi. Saldırıyla ilgili açıklamasında isim vermeyen Leyen, "Tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı" dedi.

AA & Ensonhaber

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'nin İsrail ordusunca bombalanması, Tel Aviv'e yönelik tepkileri artırdı.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin ardından, İsrail'i kınayan açıklamalar peş peşe yapıldı.

"Bizler İsrail'in dostlarıyız"

Mesaj paylaşan isimlerden biri de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen oldu.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'i ziyaret eden Leyen, "Bizler İsrail'in dostlarıyız. Dostlar saldırı altında olduğunda onların yanında durmalıyız." demişti.

"Hastane saldırısından üzüntü duyuyorum"

Hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Leyen, "El-Ehli hastanesine yapılan saldırıdan ve büyük ölü sayısından üzüntü duyuyorum." diye yazdı.

Hedef göstermekten kaçındı: Sorumlular hesap vermeli

İsrail ordusunun düzenlediği saldırıya dair hedef göstermekten geri durduğu görülen Leyen, paylaşımının devamında şunları yazdı:

Sağlık personeli ve sivillerle dolu bir hastaneyi vurmanın hiçbir mazereti olamaz. Tüm gerçekler ortaya çıkarılmalı. Sorumlular hesap vermeli.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Saldırıların bilançosu

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Gazeteciler hedef alındı

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.