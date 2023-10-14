AB Komisyonu Başkanı Leyen: Bizler İsrail'in dostlarıyız Leyen, İsrail'in kendini savunma hakkına sahip olduğunu söyledi. Kendilerini 'İsrail'in dostları' olarak tanımlayan AB yetkilisi, Tel Aviv'in yanında olduklarını belirtti.

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AA & Ensonhaber

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Tel Aviv'de bir araya geldi.

Görüşmeye, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola da katıldı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde görüşen Herzog, Leyen ve Metsola, ortak açıklama yapmak üzere kameraların karşısına geçti.

"İsrail'in dostlarıyız"

Leyen, daha önceki açıklamasında, İsrail'in bugün ve gelecekte kendini savunma hakkında sahip olduğunu belirtmişti.

Aynı mesajı İsrail'de de veren AB'nin üst düzey yetkilisi, "Bizler İsrail'in dostlarıyız." dedi.

"İsrail, kendini savunma hakkına sahip"

"Dostlar saldırı altında olduğunda onların yanında durmalıyız." ifadesini kullanan Leyen, şunları söyledi: