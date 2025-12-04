İsrail'in Eurovision 2026'ya katılmasına onay çıktı: Ülkeler yarışmadan çekiliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Eurovision 2026'da İsrail krizi patlak verdi...

EBU'nun, 4 Aralık'ta düzenlediği Genel Kurul'da İsrail'in, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek yarışmada temsil edilmesine onay verildi.

Bu kararın ardından, İspanya, Hollanda ve İrlanda, Eurovision 2026'ya katılmayacaklarını duyurdu.

DURUŞLARINI BOZMADILAR

Hollanda kamu yayıncısı AVROTROS, 12 Eylül’de yaptığı duyuruda Gazze’de süren ağır insani kriz nedeniyle İsrail’in yarışmaya dahil edilmesini destekleyemeyeceklerini belirtmişti.

Açıklamada, İsrail’in katılımının onaylanması halinde Hollanda’nın yarışmadan çekileceği açıkça ifade edilmişti.

İrlanda’nın kamu yayıncısı RTE de benzer bir tutum sergileyerek, İsrail’e verilen izin sonrası 2026 Eurovision’da yer almayacaklarını duyurdu. RTE, Gazze’deki can kayıpları, gazetecilere yönelik saldırılar ve bölgeye yabancı basının girememesi nedeniyle bu koşullarda yarışmaya katılmanın “vicdani açıdan mümkün olmadığını” vurguladı.

ALMANYA VE AVUSTURYA'DAN İSRAİL'E DESTEK

Tartışmalar büyürken, bazı Avrupa ülkeleri ise İsrail’in yarışmada yer almasına açık destek verdi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, 6 Ekim’de yaptığı açıklamada İsrail’in Eurovision’dan çıkarılmasının “skandal” olacağını söylemiş ve böyle bir karar alınması durumunda Almanya’nın da yarışmadan çekilmesi gerektiğini savunmuştu.

2026 Eurovision’a ev sahipliği yapacak Avusturya’nın kamu yayıncısı ORF ise aynı çizgide durdu. ORF Genel Müdürü Roland Weissmann, “Eurovision gelecek yıl 70. yılını kutluyor ve İsrail bu tarihin ayrılmaz bir parçası.” sözleriyle İsrail’e destek mesajı verdi.