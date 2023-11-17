İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can verenlerin sayısı 12 bini aştı İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bini çocuk, 3 bin 300'ü kadın olmak üzere 12 bini geçti.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 42 gündür şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin basın ofisi, bölgedeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı.

Can kaybı 12 bini aştı

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bini aşkın kişi hayatını kaybederken ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu.

Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanı ve 51 gazeteci öldürüldü.

Saldırılar sonucu 30 binin üzerinde kişi de yaralandı, bunlardan yüzde 75'ini yine kadınlar ve çocuklar oluşturdu.

1800'ü enkaz altında çocuk olmak üzere 3 bin 750 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbar alındığı aktarıldı.

Altyapıya ve hastanelere büyük zarar verildi

Saldırılarda şu ana kadar, 95 hükümet binası ve 255 okul hedef alındı, 63 okul hizmet dışı kaldı.

Bombalanan 165 camiden 76'sı tamamen yıkıldı.

Sağlık sektörü de saldırılardan büyük zarar gördü, 25 hastane ve 52 sağlık merkezi hizmet dışı kalırken 55 ambulans da saldırıların hedefi oldu.

Hastaneler asılsız iddialarla hedef tahtası haline getirildi

İsrail'in uzun yıllardır 'hastanelerin Filistin direniş güçlerinin komuta merkezleri olarak kullanıldığı' şeklinde asılsız iddialarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı kaydedildi.

İsrail'in böylelikle hastane saldırıları ile Filistin halkına yönelik uyguladığı etnik temizliği ve işlediği suçları gerekçelendirmeyi amaçladığı ifade edildi.

Hükümetin açıklamasında Şifa Hastanesi'nden İsrail askerleri ile tanklarının çıkarılması, ayrıca insani ve sağlık alanındaki görevlerini yerine getirebilmeleri için tüm hastanelere yakıt takviyesi yapılması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise uluslararası kurum ve kuruluşları hastanelerde incelemelerde bulunmak ve denetlemek üzere bir teknik ekip oluşturmaya çağırdı.