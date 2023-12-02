İsrail'in Gazze'deki saldırılarında su şebekeleri tahrip oldu İsrail'in dün gece Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus ile Refah arasındaki yolları vurması sonucu, Refah kentine ulaşan su şebekesi kullanılmaz hale geldi, bölge sakinlerinin ve çiftçilerin suya erişimi olumsuz etkilendi.

AA & Ensonhaber

Gazze Şeridi'ndeki su ve sanitasyon hizmetlerinden sorumlu Filistinli sivil toplum kuruluşu Kıyı Belediyeleri Otoritesi yetkilisi Haydar el-Merzuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in dün gece Han Yunus'u hedef alan saldırıları neticesinde oluşan zararın boyutuna ilişkin bilgi verdi.

Su hatları zarar gördü

Merzuk, İsrail'in yolları bombalamasının Han Yunus ve Refah kentlerini besleyen su hatlarında tahribata neden olduğunu, Refah kenti sakinlerinin su tedarikini olumsuz etkilediğini belirtti.

200 binlik kente kuzeyden 300 binden fazla Filistinli sığındı

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin güneyine göçe zorlanan Filistinlilerin Refah kentinin nüfusunda artışa neden olduğuna işaret eden Merzuk, daha önce 200 bin nüfuslu kentin hali hazırda yarım milyondan fazla kişiye hizmet sağlayan su hatlarının onarılması için çalışmalarını sürdüklerini ifade etti.

Merzuk, Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırılarından korunacak güvenli bir yer bulunmadığını vurguladı.

"Tarım ürünleri susuzluktan ölecek"

Filistinli çiftçi Munis Zahir, İsrail bombardımanında tarım ürünlerinin zarar gördüğünü, yolların hedef alınması sonucu Refah'a ulaşan su hatlarının tahrip olduğunu ve su kesintisi yaşandığını aktardı.

İsrail askerlerinin tarlaları ve ürünleri hedef alıp kasten yok ettiğini belirten Zahir, "Hava saldırılarından etkilenmeyen ürünler de tarlalarda susuzluktan kuruyacak." dedi.

İsrail'in gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentine şiddetli saldırı düzenlediği bildirilmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusu gün içerisinde yaptığı açıklamada son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 400’den fazla yerin hedef alındığını açıkladı.