İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 21 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Gazze'ye yönelik zulmü devam ediyor...

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı Amr bin el-As Okuluna İsrail savaş uçakları tarafından saldırı düzenlendi.

YARDIM BEKLEYENLERİ HEDEF ALDILAR

Saldırı sonucu 9 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında bulunan Gazze Vadisi Köprüsü çevresinde yardım bekleyenleri hedef alması sonucu da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

YERİNDEN EDİLENLERİN ÇADIRLARI VURULDU

Deyr el-Belah'ın güneydoğusundaki Vadi es-Selka'da topçu atışı sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef alan İsrail saldırısında ikisi çocuk olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

BİR KEZ DAHA MÜLTECİ KAMPINA SALDIRDILAR

İsrail'in, Han Yunus kent merkezindeki bir binayı hedef alması sonucu iki Filistinli öldü, kentin batısındaki Ürdün Sahra Hastanesi çevresinde ise İsrail İHA'ları tarafından açılan ateş sonucu bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Bureyc Mülteci Kampı'na İsrail topçularının saldırısı sonucu iki Filistinli yaralandı.