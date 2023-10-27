İsrail'in Gazze'ye Kara Harekatı: İkinci kez bölgeye girdi... İsrail Savunma Kuvvetleri, askerlerin tanklarla Gazze'nin kuzeyine girdiğini, belirlenen hedefler vurulduktan sonra geri döndüğünü açıkladı.

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İHA

İsrail savaşın 21'inci gününde bölgede kadın, çocuk ayırt etmeksizin 6 binden fazla Filistinlinin ölümüne sebep oldu.

İsrail Ordu Radyosu'nun aktardığına göre İsrail Savunma Bakanı Gallant, "Gazze'deki kara operasyonu koşullar hazır olduğunda başlayacak" dedi.

Savaşın başlamasından 24 saat sonra olağanüstü yoğunlukta bir bombardıman saldırısı başlattıklarını ifade eden Gallant, "Kaçırılan insanları ailelerine geri getirmek için her türlü çabayı göstermeye kararlıyım" diye konuştu.

Bunun ardından İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin bir kez daha Gazze Şeridi'ne karadan girdiği belirtildi.

"Gazze genelinde belirlenen noktalara saldırdı"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Piyade ve zırhlı birlikler, dronlar ve savaş helikopterleri eşliğinde Gazze'nin merkezine baskın gerçekleştirdi.



IDF uçakları ve topçuları, Gazze şehrinin Şucaiyye mahallesi ile Gazze genelinde belirlenen noktalara saldırdı.



Operasyon kapsamında tanksavar füze fırlatma alanları, komuta-kontrol merkezleri ile onlarca hedef vuruldu.

İsrail cephesinde herhangi bir kayıp yaşanmadı

İsrail askerlerinin daha sonra Gazze Şeridi'ni terk ettiği, herhangi bir kayıp yaşanmadığı belirtildi.

İkinci kez karadan saldırdılar

Öte yandan, İsrail ordusu dün de Gazze’nin kuzeyine tanklarla operasyonu gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)