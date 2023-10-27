İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk can verdi Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, 1700 kadın öldürüldü. İsrail uluslararası hukukun kendi dışında herkese uygulanması gerektiğini düşünüyor" şeklinde konuştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Mansur, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı faaliyetlerini ele almak amacıyla düzenlenen Özel Acil Oturum'da konuşan Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırılarının vahşi ve barbarca olduğunu ve bu suçun sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mansur, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şu ana kadar 3 bin çocuk, 1700 kadın öldürüldü. Enkazların altında 900'ü çocuk 1600 kadar Filistinli var ve akıbetleri bilinmiyor" diye konuştu.

Gazze'de çalışan BM personelinin ve doktorların görevleri için ağır bedel ödediklerini belirten Mansur, "Gazze'deki hastaneler ölülerin saklandığı buzdolaplarına dönüştü. Gazze'nin her yerinde ölüm ve yıkım var, güvenli tek yer yok. İbadethaneler, UNRWA okulları İsrail'in bombardımanından kurtulamadı" ifadelerini kullandı.

Gazze'de 18 bin kişinin yaralandığını bunların çoğunun hastane koridorlarında tedavi gördüklerini aktaran Mansur, İsrail'in Gazze'deki evlerin yüzde 40'ını yıktığını, 1,4 milyon Filistinlinin de yerinden edildiğini söyledi.

"Her gün Gazze'de neredeyse 1000 kişi ölüyor"

Mansur ayrıca, "Her gün Gazze'de neredeyse 1000 kişi ölüyor, buna rağmen yeterli dayanışmayı göremiyoruz, nedenini anlayamıyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrail'in böyle hareket etmesinin arkasında uluslararası hukukun kendisi dışında herkese uygulanması gerektiğini düşünmesi olduğuna işaret eden Mansur, Al Jazeera televizyonu Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh'un çalıştığı sırada İsrail'in saldırısında eşi ve çocuklarının yanı sıra ailesinden çok sayıda kişiyi kaybettiğini öğrendiğini hatırlattı.