İsrail'in Gazze'ye sokmadığı Norveçli doktor: Dünyayı aldatıyorlar İsrail tarafından Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne yönelik yapılan saldırıların ardından konuşan Norveçli doktor Mads Gilbert, "İsrail'in yapmaya çalıştığı sağlık sistemine saldırdıklarını gizlemek." dedi.

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ensonhaber.com

İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı olan El-Kassam Tugayları arasındaki çatışmalar sürüyor.

7 Ekim'den beri İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 13 bine yakın sivili acımasızca katletti.

İsrail hastaneleri, ibadethaneleri, okulları, sivil yerleşim alanlarını bombalamayı sürdürürken, bölgedeki en kapsamlı tıp merkezi olan Şifa Hastanesi'ne yönelik saldırılar da gerçekleştirdi.

"İsrail, sağlık sistemine yaptığı saldırıları gizlemek istiyor"

İsrail'in Filistin'deki katliamlarına dünyanın dört bir yanından tepki gelirken, Norveçli Doktor Mads Gilbert de, İsrail’in Şifa Hastanesi’ni Hamas’ın askeri komuta merkezi gösterme çabalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Gilbert, "İsrail'İn yapmaya çalıştığı sağlık sistemine saldırdıklarını gizlemek" diyerek şu ifadeleri kullandı:



"İsrail propagandası ve ana medya, Şifa Hastanesi'nde bir Hamas askeri komuta merkezi olduğunu kanıtlamaya kafayı takmış durumda. Ben böyle bir şey görmedim. Uluslararası topluluklardan hastanede çalışan iş arkadaşlarım da görmedi. Medyanın ve İsrail'in propaganda organlarının yapmaya çalıştığı, İsrail'in işgal ordusunun sistematik bir şekilde sadece Gazze'de değil Batı Şeria'daki sağlık sistemine saldırdığını gizlemek."

"İsrail, Gazze'de 198 sağlık çalışanını öldürdü"

Gilbert daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Gazze'deki hastanelere yönelik raporunu göstererek, faal haldeki 27 hastaneni yakıt, elektrik eksikliğinden ve İsrail'in bombalamaları sebebiyle etkinliğini yitirdiklerini anlattı.



Gilbert sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Gazze'deki sağlık sistemine İsrail işgal ordusu tarafından belirtilen haftalar içerisinde 152 saldırı yapıldı. Batı Şeria'da ise 158 saldırı düzenlendi. İsrail ordusu Gazze'de 38, Batı Şeria'da 129 ambulansa zarar verdi. Ordu, Gazze'de 198 sağlık çalışanını öldürdü. Bu Cenevre sözleşmesine aykırı. Hastaneler, ambulanslar, klinikler ver sağlık çalışanları herhangi bir silahlı çatışmada korunması gereken unsurlardır."

"Ana medya ne zaman İsrail'in propagandalarını dinlemeyi bırakacak"

Sağlık hizmetlerine saldırıların had safhada olduğunu söyleyen Gilbert şöyle dedi:

