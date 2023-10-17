İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11'inci gün Hamas güçlerinin operasyonuna karşılık olarak harekete geçen İsrail, Gazze'yi bombalamaya devam ediyor.

AA

İsrail ordusu, savaşın 11'inci gününde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını devam ettirdi.

Gazze'deki Han Yunus bölgesini hedef alan hava saldırıları sonucu Gazze'deki Nasır Tıp Kompleksi'ne çok sayıda yaralı geldi.

Saldırılar gece boyu sürdü

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in, savaş uçakları, gemileri ve topçu atışlarıyla Gazze Şeridi'ne saldırılarının gece devam ettiğini aktardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah bölgesinde bir eve saldırı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 7 Filistinli hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Savaş uçakları, topçu atışları...

Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Şatı mülteci kampları gece boyunca İsrail savaş uçakları tarafından şiddetle bombalandı. Kentin doğu kesimleri de İsrail topçu atışlarının hedefi oldu.

WAFA'nın haberine göre, Gazze'nin güneyindeki Rafah bölgesine İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

Kentin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bir evin bombalanması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)