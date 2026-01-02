İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki yetki devrine Filistin'den tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı baskılara bir yenisini daha ekleyerek Harem-i İbrahim isimli caminin imar ve yapı yetkilerini El Halil El Halil Belediyesi'nden almıştı.

Yetkilerin bir İsrail komitesine devredilmesi, Filistin hükümetinin tepkisini çekti.

"TEHLİKELİ BİR TIRMANIŞ" OLARAK NİTELENDİ

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ne ilişkin kararının "tehlikeli bir tırmanış" olduğu ifade edildi.

"İŞGALİ DAYATMAYI AMAÇLIYOR"

Kararın "caminin yasal ve tarihi statüsüne ciddi bir müdahale niteliği taşıdığı" aktarılan açıklamada, "İsrail'in bu adımlarla işgalini dayatmayı ve sürdürmeyi amaçladığı" kaydedildi.

"HUKUKİ TUTUMLAR YOK SAYILIYOR"

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudileştirme projeleriyle "her türlü yasal çerçevenin dışında hareket ettiği" ve "meşru Filistin hakları ile yetkili uluslararası tarafların hukuki tutumlarının yok sayıldığı" vurgulandı.

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil Belediyesi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Harem-i İbrahim Camisi'ndeki planlama ve inşaat yetkilerini belediyeden alarak bir İsrail komitesine devretme kararı "tehlikeli bir ihlal ve statükoyu bozmak" olarak değerlendirilmişti.

YETKİ DEVRİ HABERİ

Kanal 14 televizyonunun dünkü haberinde, orduya bağlı Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin, El Halil Belediyesi'nin projeyi uygulamaya yönelik İsrail'in tekrarlanan taleplerini reddetmesinin ardından, "cami avlusunun çatısının yapılması projesi için yapı ruhsatı verilmesini kolaylaştırma" bahanesiyle, belediyenin planlama yetkilerini geri çekmeyi onayladığı belirtilmişti.

Harem-i İbrahim Camisi'nin teknik ve hizmet yönleri, tarihsel olarak 1997'de imzalanan El Halil (Hebron) Protokolü uyarınca El Halil Belediyesi, Filistin Vakıflar Bakanlığı ve El Halil Yeniden İnşa Komitesi tarafından yürütülüyor.