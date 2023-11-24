AA
Dünyanın gözü İsrail-Filistin savaşında.
Tam 49 gündür devam eden savaşta İsrail'in insanlık dramına yol açan saldırıları sonucu can kaybında bilanço ağırlaşıyor.
Sivillerin hedef alındığı savaşta, kadın ve çocuklar katlediliyor.
İnsani ara verildi
Savaşta bugün gelinen noktada, Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla Gazze’ye saldırılar 4 günlüğüne durduruldu.
Esir takası ve insani yardıma imkan sağlayacak insani ara da başladı.
Drone görüntüsü ortaya çıktı
İnsani aranın başlamasının ardından İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım havadan görüntülendi.
Bölgede yıkılan 45 bini aşkın binanın ardından şehir adeta enkaza döndü. Hastaneler, camiler ve okullar da hedef oldu.
Konutların yüzde 60'ından fazlasının zarar gördüğü açıklandı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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