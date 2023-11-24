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İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırdığı Gazze drone ile görüntülendi

İsrail'in havadan, karadan ve denizden saldırdığı Gazze drone ile görüntülendi 7 Ekim'den bu yana savaşın tüm şiddetiyle devam ettiği Gazze'de insani aranın başlamasının ardından İsrail'in bıraktığı yıkımın havadan görüntüsü paylaşıldı. Şehrin enkaza döndüğü görüldü.