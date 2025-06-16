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Haber Merkezi

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla karşı saldırı başlattı.

İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentleri balistik füzelerle vuruldu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Bu süreçte açık alanlarda hareketin kısıtlanması ve toplanmadan kaçınılması gerektiği belirtilen açıklamada hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu ifade edildi, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiği vurgulandı.

PETROL RAFİNERİSİ KAPATILDI

Füzelerin ilerlediği istikamette özellikle Hayfa kenti çevresindeki geniş bölgede saldırı alarmları çaldı.

Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden yapılan açıklamada İran'ın saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

İran'ın füze saldırıları sonucu Hayfa kentindeki petrol boru ve iletim hatlarında hasar oluşmuş ve bazı operasyonların durdurulduğunu ancak tesislerde genel işleyişin sürdüğü belirtilmişti.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.