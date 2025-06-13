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Haber Merkezi

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, gece saatlerinde başladı.

İsrail'in saldırılarının başladığı anlarına tanık olan bir Türk yolcu uçağı vardı...

Türk yolcu uçağının kokpitinden o anlar görüntülendi.

"ŞU AN ROTAMIZDA"

İsrail'in İran'ı vurduğu anlarda bölgede seyir halinde olan bir Türk yolcu uçağının kokpitinden dikkat çeken görüntüler, 'Rotamızda şu an, kuleye söyleyelim.' sözleriyle gündeme geldi.

İSRAİL'DEN YENİ DALGA SALDIRI

İsrail sabaha karşı 200 savaş jetiyle başlattığı iki dalga saldırıların ardından, öğle saatlerinde yeni bir saldırı dalgası daha başlattı.