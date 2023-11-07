İsrail'in kara operasyonu için ek planlara onay verildi İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın Gazze Şeridi'nde yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı ifade edildi.

AA & Ensonhaber

İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Savunma Bakanı Yoav Galant'ın gerçekleştirdiği bir toplantıda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile Gazze kentinde İsrail ordusunun gerçekleştireceği yeni operasyonel faaliyet planlarını onayladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galant, İsrail ordusunun geçen günkü operasyonunun çok etkileyici olduğunu, son 24 saatte İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanlarının tasfiye edildiğini savundu.

Vail Ebu Asefe'nin öldürüldüğü duyurulmuştu

İsrail ordusu 6 Kasım'da yaptığı açıklamada Hamas'a bağlı Deyr Belah Taburu komutanı Vail Ebu Asefe'nin öldürüldüğünü duyurmuş ancak Hamas'tan konuya ilişkin açıklama gelmemişti.