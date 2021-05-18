İsrail’in Katar Kızılayı Derneği Gazze Merkezi'ni vurmasına Dışişleri Bakanlığı’ndan kınama

17 Mayıs tarihinde Katar Kızılayı Derneği, Gazze Genel Merkezi ve Şeyh Hamda Bin Khalifa Al Tani Hastanesi’ne saldırı düzenlenmesine ilişkin, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç açıklama yaptı.

İsrail, saldırıları ile sivil Filistinlileri, medya ve sağlık binalarını, sokakları ve altyapı sistemlerini hedef almaya devam ediyor.

Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi ve Şeyh Hamda Bin Khalifa Al Tani Hastanesi’ne de düzenlenen saldırılara yönelik, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç açıklamalarda bulundu.

“İSRAİL SALDIRILARINI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Bilgiç, yapılan saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Katar Kızılayı Derneği Gazze Genel Merkezi’nin 17 Mayıs 2021 tarihinde İsrail tarafından bombalanması ile Şeyh Hamad Bin Khalifa Al Thani Hastanesi’nin zarar görmesine yol açan İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olan bu menfur saldırılar neticesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Katar Devleti ve halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Uluslararası toplumu İsrail'in ayrımsız ve orantısız güç kullanımına son verilmesi ve uluslararası hukuka riayet etmeye zorlanması için çabalarını artırmaya davet ediyoruz.”