İsrail'in katlettiği çocukların cenazeleri hastane bahçesine bırakıldı Saldırı altındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Rantisi ve Sisi ailelerine mensup birçok kişi hayatını kaybederken cenazeler el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesine getirilirken, çocuk cenazeleri dikkat çekti.

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AA

Gazze'deki vahşi saldırılar tüm hızıyla devam ediyor.

İsrail ordusu 40 gündür bölgeyi bombardımana tutuyor.

Bir ayı aşkın süredir savaş altında olan Gazze'de 11 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Bu oranın büyük bir kısmının kadın ve çocuklardan oluşması ise olayın dayanılamaz kısımlarından yalnızca biri.

Aileden birçok kişi can verdi

Bölgedeki yaşam standartları her geçen gün daha da düşerken, İsrail ordusu hastaneleri dahi hedef alıyor.

Saldırıların hedefi olan Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan Rantisi ve Sisi ailelerine mensup birçok kişi hayatını kaybetti.

Çocuk naaşları dikkat çekti

Cenazeler el-Ehli Baptist Hastanesi'nin bahçesine getirildi.

Cenazeler bahçeye yığılırken dikkat çeken bir detay da çocuklar oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)