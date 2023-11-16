İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla kişi ölümle karşı karşıya

Gazze Şeridi, haftalardır yoğun İsrail bombardımanı altında...
Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.
Ev, okul, hastane, cami, kilise bakılmaksızın tüm bölge bombalanıyor.
Açıklanan son resmi verilere göre 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında bölgede 4 bin 710'u çocuk olmak üzere 11 bin 500 kişi yaşamını yitirdi.
Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla kişi ölümle karşı karşıya
Gazze Şeridi'ndeki hükümete bağlı medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.
Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek veya çocuklar için sütün bulunmadığı aktarılan açıklamada, "650 hasta ve yerinden edilmiş yaklaşık 7 bin kişinin barındığı Şifa Hastanesi'nde su veya yiyecek yok" ifadesi kullandı.
"Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli"
İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ndeki tüm araçları kullanılmaz hale getirdiği, sağlık personeli ile hastaların çıkışını engellediği kaydedildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Şifa Hastanesi'ndeki sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş insanlar su ve yiyecek gibi yaşamın temel gereksinimlerinden herhangi birinin bulunmaması nedeniyle ölümle mücadele ediyor. Şifa Hastanesi'ndeki durum çok tehlikeli. Hastanedekilerin kurtarılması için acil müdahale çağrısında bulunuyoruz.
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