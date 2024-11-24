Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

İsrail, Gazze'deki masumları öldürmeye devam ederken bir yandan da rotasını Lübnan'a çevirdi.

Orta Doğu adeta ateş çemberine döndü.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

CAN KAYBI 3 BİN 754'E YÜKSELDİ

Söz konusu saldırılarda dün Baalbek'te 33, Cebeli Lübnan'da 29, Güney'de 12, Nebatiye'de 7 ve Beka'da 3 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, İsrail saldırılarında toplam can kaybının 3 bin 754 olduğu kaydedildi.

İsrail saldırılarında 213 kişinin daha yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralı sayısının da 15 bin 626'ya yükseldiği bildirildi.

SALDIRILAR 8 EKİM 2023'TEN BERİ DEVAM EDİYOR

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.