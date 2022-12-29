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    İsrail'in nüfusu 10 milyona dayandı

    2023'e sayılı günler kala düzenlenen verilere göre, İsrail nüfusu 9 milyon 656 bin kişi olarak belirtildi.
    • 29.12.2022 - 22:04
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    İsrail'in nüfusu 10 milyona dayandı

    İsrail Merkezi İstatistik Bürosu, ülkenin 2022’deki demografik ve sosyal dağılımına ilişkin verileri yayınladı.

    Buna göre, 9 milyon 656 bin kişi olarak tahmin edilen nüfusun 7 milyon 106 binini (yüzde 73,6) Yahudiler, 2 milyon 37 binini (yüzde 21.1) Araplar, 513 binini ise Arap olmayan Hristiyanlar ile başka dini azınlıkların bulunduğu “diğer” kategorisi oluşturdu.

    2022’de yaklaşık 178 bin bebek doğumu gerçekleşirken, bunların yüzde 74,8’i Yahudi anneden, yüzde 23,8’i ise Arap anneden doğdu.

    Yahudi göçü 2022'de rekor kırdı

    Öte yandan 2022’de, dünyanın farklı ülkelerinden İsrail'e göçen Yahudilerinin sayısında rekor rakama ulaşıldı.

    AA'nın haberine göre, İsrail'e yıl boyunca yaklaşık 73 bin Yahudi'nin göç ettiği, bu rakamın son 23 yılın en yükseği olduğu belirtildi. 2021’de bu rakam, 2022 kıyasla yaklaşık üçte biri oranında, 25 bin olarak kaydedildi.

    Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan etkisi sonucu, 2022’de en fazla göç, yüzde 58,1 ile Rusya’dan, ardından yüzde 21,3 ile de Ukrayna’dan gerçekleşti.

    İsrail'in sözde "Geri Dönüş" yasası uyarınca bu ülkeye göç etmek için başvuran Yahudiler, "diaspora Yahudilerinin İsrail'e göçü" anlamına gelen "Aliya" yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.​​​​​​​

    İsrail in nüfusu 10 milyona dayandı #1


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