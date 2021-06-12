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    İsrail'in saldırganlığı, İsveç'te protesto edildi

    Göstericiler, saldırılarda hayatını kaybeden Gazzeli çocukların unutulmaması için Göteborg'de bir araya geldi.
    • AA
    • 12.06.2021 - 16:08
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 16:20
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    İsrail'in saldırganlığı, İsveç'te protesto edildi

    İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki kanlı saldırıları, İsveç'in Göteborg kentinde protesto edildi.

    Göstericiler, Brunnsparken Meydanı'nda toplandı. Saldırılarda katledilen 69 Filistinli çocuğun fotoğrafları sokakta sergilendi.

    "İSRAİL'İN ZALİMLİĞİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERMEK İÇİN..."

    Burada grup adına yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de düzenlediği bombardımanlarda 69 çocuğun katledildiği belirtilerek, "İsrail'in zalimliğini gözler önüne sermek için bu çocukların fotoğraflarını sokakta sergiliyoruz." ifadeleri kullandı.

    Farklı Renkler Partisi Genel Başkanı Mikail Yüksel, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı ve 11 gün süren saldırılarında hayatını kaybeden Gazzeli çocukların unutulmaması için fotoğrafların Göteborg'de sokakta sergilendiğini söyledi.

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    Yüksel, "Üzerlerine gül iliştirilmiş fotoğraflarda hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunuldu. Dua edenler oldu, mum yakanlar oldu. İsveçli aktivistler yoldan geçenlere çocukların İsrail tarafından nasıl öldürüldüğünü anlattı.'' dedi.

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