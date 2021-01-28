İsrail'in saldırı hazırlığına İran'dan cevap

Tahran, olası bir saldırı karşısında Hayfa ve Tel Aviv'i vurmakla tehdit etti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlığı haberleri, Tahran'ı alarma geçirdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, ABD Başkanı Joe Biden'a mesaj göndererek, İran ile nükleer anlaşmanın şartları sertleştirilse bile bunun hata olacağını savunmuştu.

İSRAİL'İN SALDIRI HAZIRLIĞI TALİMATI

Kochavi, orduya İran'a karşı olası bir saldırı eylemi için hazırlıkların hızlandırılması emrini vermişti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi'nin açıklamalarına karşılık verdi.

"HAYFA VE TEL AVİV'İ YERLE BİR EDERİZ"

İsrail’den İran’a yönelik bir saldırı olması halinde İsrail’in Hayfa kenti ve başkenti Tel Aviv’i vurmakla tehdit eden Şikarçi, "En küçük hatalarında onların sadece İran'a saldırı için hazırladıkları füze üslerini değil, mümkün olan en kısa sürede Hayfa ve Tel Aviv'i de yerle bir ederiz." dedi.

"FAALİYETLERİMİZ BARIŞÇIL"

Nükleer faaliyetlerinin tamamen barışçıl olduğunu savunan Şikarçi, "Hem (İran dini lideri) Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasında hem de İran'ın savunma doktrininde nükleer silah üretmek, edinmek ya da kullanmak gibi bir seçenek yok." ifadelerini kullandı.