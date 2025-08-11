İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 61 bin 499’a yükseldi

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bölgede açlığı da silah olarak kullanıyor.

İsrail'in son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, acı bilançoyu paylaştı.

SON 24 SATTE DÜZENLENEN SALDIRILARDA 69 CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 69 kişinin hayatını kaybettiği, 362 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

TOPLAM CAN KAYBI 61 BİN 499'A YÜKSELDİ

Bu sayılarla birlikte, İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 61 bin 499, yaralananların sayısının 153 bin 575’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkes anlaşmasını tek taraflı feshettiği 18 Mart 2025 tarihinden bu yana 9 bin 989 kişinin hayatını kaybettiği, 41 bin 534 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARDIM DAĞITIMLARI SIRASINDA AÇILAN ATEŞ SONUCU CAN KAYBI ARTIYOR

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte bölgedeki insani yardım dağıtımları sırasında İsrail’in ateş açması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Son verilerle birlikte Gazze Şeridi’ndeki yardım dağıtımlarında İsrail’in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı bin 807’e, sayısı 13 bin 21’e yükseldi.

GAZZE'DE 1'İ ÇOCUK 5 KİŞİNİN DAHA HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLDİRİLDİ

Bakanlık aynı zamanda, İsrail’in bölgeye ulaştırılan gıda ve insani yardım malzemelerini engellemesiyle oluşan bilançoya ilişkin de açıklama yaparak, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 1’i çocuk 5 sivilin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği belirtti.

Açıklanan son sayılarla, Gazze’de açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 101’ü çocuk 222’ye yükseldiği aktarıldı.