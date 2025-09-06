İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de can kaybı 64 bin 400'e yaklaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürüyor...

İsrail'in Gazze'de son gerçekleştirdiği saldırılar sonrası Sağlık Bakanlığı'ndan son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

SON 24 SAATTE 68 CAN KAYBI

Açıklamada, son 24 saatte 68 cenazenin hastanelere kaldırıldığı, 362 kişinin de yaralandığı, İsrail saldırısında toplam yaralı sayısının 162 bin 367'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurtarma ekiplerinin ulaşamadığı çok sayıda mağdur hala enkaz altında ve yollarda mahsur durumda" denildi.

GAZZE'DE GIDA KRİZİ

Bakanlık ayrıca, son 24 saatte insani yardım ulaştırmaya çalışan 23 Filistinlinin İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu şehit olduğunu, 143'ten fazla kişinin de yaralandığını belirterek, 27 Mayıs'tan bu yana yardım ulaştırmaya çalışan Filistinlilerin toplam sayısının 2 bin 385'e, yaralı sayısının ise 17 bin 577'ye çıktığını kaydetti.

Bakanlık, son 24 saatte biri çocuk altı Filistinlinin daha yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece, Ekim 2023'ten bu yana kıtlık kaynaklı ölüm sayısı 135'i çocuk olmak üzere 382'ye yükseldi.

TOPLAM 64 BİN 368 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım savaşında Ekim 2023'ten bu yana en az 64 bin 368 Filistinlinin ise öldürüldüğünü açıkladı.

İSRAİL, 18 MART'TA GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARINI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail makamları, 2 Mart'tan bu yana Gazze'deki tüm sınır kapılarını tamamen kapatarak, bölgedeki 2,4 milyonluk nüfusu kıtlığa sürükledi.

BM destekli gıda güvenliği değerlendirmesi, Gazze'nin kuzeyinde kıtlık olduğunu doğruladı ve bunun ayın sonuna doğru güneye doğru yayılmasının beklendiğini bildirdi.

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yeniden başlattı ve o tarihten bu yana 11 bin 828 kişiyi öldürdü, 50 bin 326 kişiyi de yaraladı. Bu saldırılar, Ocak ayında yürürlüğe giren ateşkesi ve esir değişim anlaşmasını bozdu.

Devam eden askeri harekat cuma günü 700'üncü gününe girerken, bölge harap oldu ve yaygın kıtlıkla karşı karşıya kaldı.

İSRAİL ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NDA SOYKIRIM DAVASIYLA KARŞI KARŞIYA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçtiğimiz kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca bölgeye yönelik savaşı nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım davasıyla da karşı karşıya.