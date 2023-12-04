İsrail'in saldırıları sürüyor: Gazze'de iletişim hizmetleri bir kez daha kesildi İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde internet ve iletişim hizmetleri 3. kez tamamen kesildi.

AA & Ensonhaber

İsrail, haftalar boyunca Gazze Şeridi'nde ev, okul, hastane, cami, kilise ayırt etmeden tüm bölgeyi bombaladı.

Toplamda 7 gün süren insani aranın sona ermesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar yeniden başladı.

7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899'a yükseldi.

İletişim tamamen kesildi

Filistin Telekomünikasyon Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet hizmetinin tümüyle kesildiğini üzülerek duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Daha önce kopukluğun meydana geldiği ana hatların yeniden kopması sebebiyle Gazze Şeridi'ndeki iletişimin tamamen kesildiğine işaret edildi.

Gün içinde yapılan ilk açıklamada İsrail'in devam eden bombardımanı sonucu iletişim ağının önemli unsurlarının hasar görmesi nedeniyle Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iletişim hizmetlerinin tamamen durduğu belirtilmişti.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den itibaren kapsamlı saldırılar başlattığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 3 kez daha internet ve iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

"Gazze modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor"

Hamas Hareketi yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geniş kapsamlı bir Batı koalisyonunun desteği ve her yerden gelen paralı askerlerle İsrail'in Gazze'ye her saat tonlarca bomba yağdırdığına vurgu yapan Ebu Zuhri, "Gazze, modern tarihin gördüğü en çirkin savaşta yanıyor" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki direnişi alkışlamanın yeterli olmadığına dikkat çeken Ebu Zuhri, vakit geçmeden ümmetin tüm fertlerinin harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ebu Zuhri, "Artık ümmetin evlatlarının gözyaşı yerine kan dökme ve bunun bedelini düşmanlara her yerde ödetme zamanı gelmiştir" dedi.