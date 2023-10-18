İsrail’in saldırısında yaralanan kardeşine Kelime-i Şehadet öğretti İsrail'in saldırıları sebebiyle yaralanan küçük bir çocuğun sedyedeyken abisi tarafından Kelime-i Şehadet öğrendiği görüntüler yürekleri burktu.

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ensonhaber.com

İsrail, Hamas'ın saldırılarını bahane ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor.

Saldırılarda sivil yerleşim alanlarını gözetmeksizin katliam yapan İsrail, şu ana dek binden fazla çocuğu öldürdü.



Bombaların altındaki Gazze'den ise yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.

Kardeşine Kelime-i Şehadet öğretti

Bölgeden gelen bir görüntüde İsrail'in attığı bombalar sebebiyle yaralanan ve kanlar içinde kalan bir çocuk kameraya yansıdı.



Çocuğun başında ise abisinin, kardeşine Kelime-i Şehadet öğrettiği anlar herkesi hüzne boğdu.

