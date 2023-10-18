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İsrail, Hamas'ın saldırılarını bahane ederek abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sivillere bomba yağdırmaya devam ediyor.
Saldırılarda sivil yerleşim alanlarını gözetmeksizin katliam yapan İsrail, şu ana dek binden fazla çocuğu öldürdü.
Bombaların altındaki Gazze'den ise yürek yakan görüntüler gelmeye devam ediyor.
Kardeşine Kelime-i Şehadet öğretti
Bölgeden gelen bir görüntüde İsrail'in attığı bombalar sebebiyle yaralanan ve kanlar içinde kalan bir çocuk kameraya yansıdı.
Çocuğun başında ise abisinin, kardeşine Kelime-i Şehadet öğrettiği anlar herkesi hüzne boğdu.
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