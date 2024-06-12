İsrail'in saldrısında 8 Filistinli hayatını kaybetti İsrail'in Refah ile Gazze kentine yönelik saldırılarında 1'i çocuk 8 Filistinli'nin daha hayatını kaybettiği duyuruldu.

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AA

İsrail, Gazze'de evlere baskın düzenleniyor.

Düzenlenen bu baskınlarda ise binlerce masum hayatını kaybediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre sağlık yetkilileri, İsrail'in, Refah şehrinin kuzeyindeki En-Nasr Mahallesi'nde bir evi daha hedef aldığını belirtti.

Yetkililer, saldırıda bir çocuğun öldüğünü, birkaç kişinin de yaralandığını ifade etti.

İsrail durmuyor...

Öte yandan habere göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Refah'ta saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor.

37 bin 164 kişi hayatını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 164 Filistinli öldürülmüş, 84 bin 832 kişi yaralanmıştı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)